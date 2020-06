Strada Corinaldese, l'auto perde il controllo e si ribalta: 3 feriti

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle 23 circa per un incidente stradale a Senigallia al chilometro.6,0 della Strada provinciale 12: la Corinaldese. Per cause in fase di accertamento, l'auto si è ribaltata sulla strada. Dentro c'erano 3 persone, rimaste ferite e trasportate all'ospedale dai sanitari del 118. La squadra dei pompieri di Senigallia è intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4 per mettere in sicurezza l'area dell'incidente.

