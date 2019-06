Auto contro scuolabus, paura in città: bambino in ospedale

L'auto sta uscendo dal parcheggio e lo scuolabus la centra in pieno. Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina, intorno le 12, in via Flaminia all'altezza del primo cavalcavia di Palombina (venendo da Ancona).

Il veicolo stava uscendo per immettersi lungo la Flaminia, quando uno scuolabus del Comune di Falconara lo ha centrato in pieno. Sul posto la Croce Gialla di Ancona, l'ambulanza del 118 e la Polizia. Tre bambini che si trovavano a bordo dello scuolabus sono stati soccorsi e visitati. Uno di loro, di 9 anni, è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi. Nessuna conseguenza particolare anche per gli altri coinvolti nell'incidente.