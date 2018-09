L'auto travolge lo scooter, giovane finisce a terra e si frattura una gamba

Poteva finire con delle conseguenze ben peggiori l'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica in via della Montagnola, ad Ancona. Per cause ancora in fase di accertamento un ragazzo di 35 anni, a bordo del suo scooter, si è scontrato contro un'auto ed è stato sbalzato sull'asfalto per alcuni metri. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla anconetana che lo hanno soccorto e trasportato all'ospedale regionale di Torrette con una frattura di un arto inferiore.