Scontro fra auto e scooter al parcheggio del porto: coppia in ospedale

Scontro auto contro scooter oggi al porto di Ancona e a finire al Pronto Soccorso una coppia di anconetani. E’ quanto successo oggi lungo la banchina Nazario Sauro del porto dorico, all’altezza del ristorante Anguì. Erano le 13,30 circa quando in quel punto della strada un’auto avrebbe fatto per uscire dal parcheggio a spina di pesce. In quel momento, diretto verso Fincantieri, stava arrivando uno scooter con a bordo una coppia (uomo e donna) di anconetani, che si sono schiantati contro l’auto, il cui conducente sostiene di non essersi mosso dalla zona di sosta, e sono finiti contro il guardrail di cemento che delimita la strada dallo scalo portuale.

Sul posto immediati i soccorsi del 118. Lui, un anconetano di 58 anni, è stato trasportato al Pronto Soccorso dagli operatori della Croce Rossa di Ancona, mentre la donna, anch’essa sui 50 anni, è stata caricata dall’ambulanza della Croce Gialla. Entrambi sono arrivati all’ospedale in codice giallo con diverse ferite e traumi ma, per fortuna, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche la Guardia Costiera.