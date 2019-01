Auto contro scooter, uomo in gravi condizioni: strada chiusa al traffico

Grave incidente a Osimo lungo via Flaminia II, a poca distanza dalla sede dei vigili del fuoco. Lo scontro, avvenuto mercoledì intorno alle 13,45, ha coinvolto una Fiat Punto guidata da una 51enne anconetana e uno scooter. E’ stato proprio lo scooterista, un uomo di 62 anni, ad avere la peggio. L’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso con diversi traumi facciali e a Torrette è stata accompagnata anche l’automobilista per accertamenti. La strada è stata chiusa al traffico per quasi tre ore.

Secondo le prime ricostruzioni, al momento dell'impatto l'auto viaggiava verso Castelfidardo mentre lo scooter in direzione di Osimo. Entrambi i mezzi sono sotto sequestro e la dinamica è ancora al vaglio della polizia municipale di Osimo, intervenuta sul posto per i rilevamenti. Via Flaminia II è stata riaperta alla corcolazione intorno alle 16,15