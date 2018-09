Scontro tra auto e scooter all'incrocio, ragazzino in ospedale

Scontro fra auto e scooter sulla strada e un ragazzino finisce in ospedale. Tanta paura questo pomeriggio a Numana intorno alle 19,20 quando, all’incrocio tra via San Remo e via Avellaneda, si sono scontrati una Toyota Aygo condotta da una donna e una moto 50 di cilindrata con in sella un 14enne.

Ad avere la peggio il giovane, trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette in codice giallo dai volontari della Croce Azzurra di Sirolo. Il giovane non è in pericolo di vita ed era cosciente al momento del trasporto.