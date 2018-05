Incidente, l'auto travolge uno scooter con sopra marito e moglie: entrambi in ospedale

Viaggiavano a bordo del loro scooter quando un'auto li ha travolti e sbalzati a terra per alcuni metri. Incidente stradale domenica pomeriggio lungo la Strada Statale Adriatica Nord, a Senigallia, all'incrocio con via Traversa Cesano .

Il veicolo, una Renault Scenic, si stava immettendo tra la Cesanella e Cesano quando per motivi ancora da chiarire ha travolto uno Scarabeo Aprilia 150 che stava sopraggiungendo in direzione Nord con a bordo moglie e marito, di 60 e 59 anni. A bordo del veicolo un senigalliese di 52 anni che non è riuscito ad evitare lo schianto. Sul posto due ambulanze del 118 che hanno soccorso i coniugi, trasportandoli al pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Le loro condizioni sono buone nonostante la spettacolare caduta. Illeso invece il conducente della Renault.