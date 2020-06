Scontro tra auto e scooter sulla Flaminia, 59enne finisce in ospedale

Due pattuglie della polizia locale di Falconara sono intervenute attorno alle 18 in via Flaminia, all'incrocio con via San Martino, dove una Fiat Punto condotta da un osimano di 35 anni, che proveniva da Ancona e viaggiava verso Senigallia, ha svoltato a sinistra e si è scontrata con uno scooter condotto da un falconarese di 59 anni, che viaggiava nella stessa direzione.

Il 59enne è caduto a terra ed è stato soccorso dallo stesso automobilista prima dell'arrivo della ambulanza che lo ha portato a Torrette. Gli agenti hanno condotto i rilievi e disciplinato il traffico a senso unico alternato. La circolazione lungo la Flaminia è rimasta congestionata per circa 20 minuti. Il centauro non è in pericolo di vita