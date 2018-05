Auto contro scooter, paura per un giovane

Paura al rione degli Archi nel pomeriggio di mercoledì. Intorno alle 16 uno scooterista che percorreva via Marconi in direzione del porto è finito contro un’automobile all’altezza dell’incrocio della Z.I.P.A. L’auto proveniva dalla zona industriale del porto e si stava immettendo proprio su via Marconi quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha colpito lo scooter quasi frontalmente.

Il giovane, un 28enne di origini pugliesi, è finito a terra ed è stato soccorso dagli operatori della Croce Rossa di Ancona che lo hanno portato a Torrette in codice verde. La dinamica e le rispettive responsabilità sono al vaglio della Polizia Municipale.