Lo schianto, poi il volo choc nella scarpata: due feriti nella carambola da paura

Schianto da paura ad Agugliano. Due auto sono entrate in collisione e una è volata nella scarpata, ribaltandosi più volte. Il bilancio è di due feriti, uno portato a Torrette in codice rosso.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 in via De Gasperi, lungo la strada provinciale del Vallone, nei pressi di un elettrauto. Sul posto sono intervenuti il 118 con l’automedica e la Croce Gialla di Agugliano, insieme ai vigili del fuoco. Per motivi in corso d’accertamento, due auto sono venute a contatto frontalmente e una, guidata da un 57enne di Falconara, nella carambola è finita fuori strada, andando distrutta.

Il conducente era cosciente quando sono arrivati i soccorritori e non è in pericolo di vita, ma è stato portato all’ospedale di Torrette in codice rosso per la dinamica. Quasi illeso l’uomo che era alla guida dell’altra auto.