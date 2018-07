Scontra fra auto, una si rovescia e resta su un fianco

Nella mattinata della giornata odierna alle ore 12 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Fabriano in via Gramsci per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una vettura si è scontrata con una minicar che nell’urto si è rovesciata rimanendo su di una fiancata. I vigili del fuoco hanno prestato assistenza ai due conducenti, dopo le prime cure sul posto sono stati trasportati dal personale del 118 al pronto soccorso di Fabriano, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.