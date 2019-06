L'auto va dritta alla rotatoria e si schianta contro un muro: gravissimi moglie e marito

Schianto contro il muro alla rotatoria e ora moglie e marito sono gravissimi in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto stamattina alle ore 10 a Filottrano. Per motivi in fase di accertamento da parte dei carabinieri, una Fiat Panda è andata dritta contro un muro dopo aver imboccato la rotatoria in piazza della Repubblica. Al volante c’era la donna, che poi è stata trasportata al Pronto Soccorso dagli operatori del 118 in gravi condizioni. Molto grave anche il marito, seduto sul lato passeggero e portato via d’urgenza dall’eliambulanza.

Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, per poi mettere in sicurezza l’auto e il box contatori dell'energia elettrica contro il quale siè scontrata la Panda.

