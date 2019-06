Perde il controllo in curva e si ribalta diverse vote, un ferito

Stamattina, alle ore 8 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Passo di Ripe sulla Strada Provinciale 12 all'altezza del chilometro 8+500 per un incidente stradale. Un signore alla condotta di una macchina ha perso il controllo ribaltandosi diverse volte in prossimità di una curva. I pompieri hanno così messo in sicurezza l'auto, soprattutto perché era alimentata a gas GPL e il serbatoio del gas si era sganciato. L'uomo ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale per tutte le cure del caso.

Gallery