Scontro frontale nella notte, paura in via Colleverde: 2 auto ribaltate

Violento incidente nella notte in via Colleverde, quando due auto si sono scontrate frontalmente, poi una di queste prima si è ribaltata e poi è finita contro una terza auto parcheggiata. Quanta paura per 3 giovani a bordo delle due macchine. Era da poco passata la mezzanotte quando è successo tutto. Per fortuna nessuno ha riportato gravi conseguenze. Le prime cure mediche sono state portate dal personale dell’automedica del 118, poi l’ambulanza della Croce Rossa di ha trasportato al Pronto Soccorso una 20enne in codice verde.

Sul luogo dell’incidente anche due pattuglie della Polizia stradale per ricostruire la dinamica. Quel che è certo è che la Volkswagen Polo nera condotta dalla 20enne ferita, procedeva lungo via Colleverde direzione Piano, mentre l’Alfa Mito nera, condotta da un 20enne al fianco del quale c’era una ragazza, saliva in direzione opposta. Non è chiaro che cosa sia accaduto. Di certo le due auto sono entrate in collisione. La polo si è ribaltata prima di schiantarsi contro una Fiat Panda parcheggiata, anch’essa ribaltatasi a seguito dell’impatto.