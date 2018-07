Perde il controllo dell'auto e si ribalta, un ferito e strada chiusa al traffico

Ha perso il controllo del mezzo che poi si è ribaltato su un fianco in mezzo alla strada, subito chiusa per consentire i soccorsi da parte di tutti i mezzi preposti. E’ quanto accaduto poco fa lungo via del Conero ad una Fiat Panda bianca condotta da un 70enne anconetano. L’uomo era diretto verso il quartiere Pietralacroce quando, poche decine di metri prima dalla svolta con via Angelini, avrebbe urtato un’auto in sosta. La Panda ha planato fino a rovesciarsi in mezzo alla carreggiata. E' avvenuto tutto intorno alle 11.

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona, i cui volontari hanno assistito il conducente. Tanta paura per lui, subito trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette in condizioni non gravi. Sul luogo dell’incidente anche vigili del fuoco e Polizia di Stato. In questo momento via del Conero è off limits al traffico.