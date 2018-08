Primo giorno di esodo, code e incidenti sulla via del mare

Primo giorno da bollino rosso sulle strade italiane con il weekend delle vacanze e già si registrano code e rallentamenti sulla A14. Alba segnata da un incidente che ha coinvolto tre persone, poi trasportate al pronto soccorso di Torrette per accertamenti. È avvenuto attorno alle 6.15 di questa mattina. Coinvolti due stranieri e un italiano a bordo di un'Alfa 147.

L'auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata diverse volte poco dopo l'uscita di Loreto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Le operazioni di soccorso hanno creato traffico inteso che ancora adesso non si è completamente smaltito. Attorno alle 8.48 erano segnalate code tra Loreto e Porto Sant'Elpidio. L'ultimo aggiornamento del traffico parla di traffico rallentato tra Porto Sant'Elpidio e San Benedetto del Tronto.