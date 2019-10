Paura in autostrada, perde il controllo dell'auto e si ribalta: dentro 4 persone

Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 7, lungo l'autostrada A14. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto ha iniziato a sbandare e poi si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. All'interno 4 persone che sono rimaste incastrate tra le lamiere fino all'arrivo dei vigili del fuoco che le hanno estratte ed affidate alle cure del personale del 118. Lo schianto è avvento nella corsia sud sotto il ponte autostradale di via Po a Senigallia. I feriti sono stati trasportati in ospedale ma per fortuna nessuno è in pericolo di vita.