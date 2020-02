Perde il controllo, finisce fuori strada, si ribalta e resta in bilico sul muretto

Ha perso il controllo del mezzo passando sul marciapiede, ha sfondato la balaustra che delimita la carreggiata dall’area verde e si ribalta, restando in bilico su un muretto. Il fatto è successo poco dopo le 14 di oggi, quando un furgoncino Fiat Scudo con 2 uomini a bordo è finito fuori strada, mentre percorreva in discesa via Pirandello, adiacente alla mensa universitaria di Tavernelle.

Tanta paura per i due uomini all’interno del veicolo ma, per fortuna, non sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per prendere i rilievi e capire che cosa sia successo.