Lo sterzo si blocca, si schianta contro un'auto e si ribalta: un ferito

Si schianta contro un’auto parcheggiata che fa da perno e la sua auto si ribalta al centro della carreggiata, restando su un fianco solo. Sono dovuti arrivare i vigili del fuoco di Ancona per liberare l’uomo, poi soccorso dall'automedica e trasportato all’ospedale dagli operatori della Croce Rossa di Ancona. Per fortuna l’uomo, a bordo di una Fiat Panda blu, non è in pericolo di vita.

Però lui, che ha detto di aver perso il controllo dell’auto senza riuscire a muovere lo sterzo, se l’è vista davvero brutta. Erano circa le 15,30 quando la Panda blu si trovava a Palombina di Falconara e stava percorrendo la Flaminia in direzione Ancona. All’altezza del sottopassaggio di via Golfo, che porta allo stabilimento balneare Caracas, la Panda si è schiantata contro la parte posteriore sinistra di una Fiat 500 L, dilaniando la carrozzeria e lo pneumatico. Lo stesso ha fatto da perno, lanciando la Panda in aria, per poi ribaltarsi.

Sul posto sono intervenute anche 2 pattuglie dei vigili urbani di Falconara, che hanno prima bloccato il traffico in entrambe le direzioni e poi, una volta rimasse in asse il mezzo ribaltato, hanno ripristinato la viabilità con un senso unico alternato.