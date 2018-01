Perde il controllo, finisce contro le auto in sosta e si ribalta: un ferito grave

Ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro le auto in sosta ribaltandosi (GUARDA VIDEO). E’ quanto accaduto oggi pomeriggio intorno alle 16 davanti alla stazione ferroviaria di Falconara. a restare ferito un uomo di circa 60 anni, trasportato a Torrette in gravi condizioni anche se non é in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione parrebbe che l’auto su cui viaggiava in direzione Senigallia ha sbandato ed è finita contro le auto in sosta e poi si è ribaltata al centro della carreggiata. Sul posto gli agenti di polizia municipale, la Croce Gialla di Falconara e i vigili del fuoco.