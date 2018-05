Scontro all'incrocio semaforico, l'auto si ribalta e una donna finisce in ospedale

Scontro all’incrocio semaforico del Piano e una donna finisce in ospedale. E’ quanto accaduto stamattina poco dopo le 7. L’auto di una 29enne di Verona, una Fiat Panda grigia, stava percorrendo via Cristoforo Colombo in direzione Pinocchio quando, all’incrocio con via Mingazzini, è stata urtata da un altra macchina. Uno sconto che ha ribaltato la Panda, finita poi su un fianco.

Immediati i soccorsi dalla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto l’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Ancona, Gli operatori Cri, insieme ai vigili del fuoco, hanno aiutato la donna ad uscire dal veicolo. Per fortuna per lei solo un grande spavento e scongiurate gravi conseguenze. La donna ha rifiutato il trasporto in ospedale dove poi sarebbe andata con mezzi propri. E' stata invece trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ancona la conducente dell'alta auto: una 47enne di Ancona a bordo di una Seat Ibiza.

