Schianto all'incrocio semaforico, auto si ribalta: paura per un giovane

Scontro all’incrocio semaforico e una delle auto si ribalta, paura per un giovane. L’incidente stradale è avvenuto ieri sera poco dopo la mezzanotte, quando i mezzi, all’incrocio fra via Giannelli e via Piave sono entrati in collisione. Un urto violento, abbastanza da provocare il ribaltamento di una delle due vetture. Quella in cui era presente un 24enne che, per fortuna, è uscito illeso e infatti ha anche rifiutato il ricovero.

Illeso l’altro conducente dell’auto. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Gialla di Ancona, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale. Il sospetto è che una delle due macchine non abbia rispettato l’obbligo di dare la precedenza.