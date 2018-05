Perde il controllo e si ribalta più volte, giovane finisce in ospedale

Perde il controllo dell’auto e si ribalta più volte, giovane anconetana finisce in ospedale. E’ quanto successo poco fa intorno alle 21 sulla direttissima che collega il casello dell’Autostrada Ancona Sud con l’asse Nord-Sud. Lei, un ragazza di 21 anni a bordo di una Volkswagen Polo, ad un tratto ha perso il controllo del mezzo poco dopo essere uscita dalla rotatoria del casello. L'auto si è ribaltata più volte per poi rimanere capovolta in mezzo alla carreggiata.

Immediati i soccorsi dalla centrale operativa del 118, che hanno inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Ancona. Gli operatori hanno prestato le prime cure alla ragazza, poi trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale di Torrette. La giovane era cosciente, ma ha lamentato dolori in tutto il corpo ed è stata immediatamente portata in Sala Emergenza. Sul posto anche i vigili del fuoco, l'automedica e i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile che stanno lavorando per chiarire la dinamica dei fatti. La cosa certa è che l'anconetana ha fatto tutto da sola e non sono stati coinvolti altri mezzi.

