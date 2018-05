Uno scatto in retromarcia per diversi metri, poi si schianta contro una roulotte

Mette la retromarcia e si schianta contro una roulotte parcheggiata. Non è grave ma si è fatto male il guidatore che oggi pomeriggio, intorno alle 16,15, ha effettuato una manovra imprevista. Si trovava all’incrocio tra via 8 Marzo e via Gentiloni lui, un 70enne anconetano, quando è salito sulla sua Volkswagen Tiguan e ha inserito la retromarcia, convinto fosse la prima.

Uno scatto all’indietro di almeno 10 metri fino a schiantarsi contro una roulotte parcheggiata. Sul posto, una pattuglia della Polizia e l’ambulanza della Croce Rossa di Ancona per soccorrere l’uomo. Infatti gli operatori sanitari hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso di Ancona in codice giallo.