Incidente sulla Statale 16, prima il tamponamento poi il frontale: una ferita

Prima il tamponamento e poi il frontale tra auto. Una donna ferita in ospedale. E’ quanto accaduto intorno alle 19 lungo la Strada Statale 16, all’altezza del ristorante Cantinetta del Conero. Dinamica tutta da accertare, ma da una prima ricostruzione è emerso come un pulmino diretto verso Ancona abbia tamponato una Volksvagen a bordo della quale c’era una donna di 30 anni la quale, a seguito dell’urto, ha invaso l’altra corsia schiantandosi frontalmente contro una Ford Escort che poi è finita nel fosso a lato della carreggiata.

Coordinati dalla centrale operativa del 118, sono intervenute le ambulanze della Croce Gialla di Ancona e i volontari della Croce Gialla di Camerano che hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette la 30enne in codice giallo. Per fortuna nessun ferito grave, anche perché gli altri conducenti hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Camerano.