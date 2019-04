Scontro all'incrocio, si ribalta l'auto del prete: 2 feriti in ospedale

Scontro fra due auto, una delle quali si è anche ribaltata. Ci sono due feriti: uno è un prete di Montoro e la sua è l’auto ribaltata. E’ quanto accaduto l'altro ieri pomeriggio dopo le 17 a Filottrano, in via Fiumicello all’incrocio con la Strada Provinciale 362, quando sono entrate in collisione due automobili. Sul posto è intervenuta l’ambulanza dell’Asl Filottrano, vigili del fuoco e carabinieri di Osimo.

Uno dei 2 feriti è un prete conosciuto a Filottrano e nella zona e, per fortuna, sia il parroco che l’altro ferito, non sono gravi né in pericolo di vita. Tuttavia sono finiti al Pronto Soccorso in codice giallo.