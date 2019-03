Schianto tra 3 auto sulla variante, coinvolta anche un'auto della Polizia: traffico in tilt

Prima colpisce sulla fiancata una macchina della Polizia, poi carambola contro una seconda auto e poi si schianta contro il guardrail. Incidente a 3 quello avvenuto intorno alle 20,30 sulla variante della Statale 16 che collega l’asse Nord-Sud alla Direttissima del Conero. Traffico in tilt e code chilometriche.

L’incidente stradale è avvenuto all’altezza della curva che precede di poco la rotatoria che collega Ancona con la Direttissima del Conero direzione Sirolo e il casello autostradale di Ancona Sud. L’auto, una Mazda 6 nera station wagon condotta da un 40enne di Camerano, avrebbe colpito prima un’auto della Polizia Stradale per poi carambolare contro una Toyota Yaris bianca, dentro la quale c’era una 30enne di Recanati.

Sul posto l’auto medica del 118, i vigili del fuoco, due ambulanze e diverse pattuglie della Polizia. Gli agenti di Polizia stanno bene. Non è grave neppure la recanatese, trasportata al Pronto Soccorso in codice giallo dagli operatori della Croce Rossa di Ancona. Più grave il conducente della Mazda perché il 40enne è stato portato all’ospedale in codice rosso dalla Croce Gialla di Camerano. Subito andato in sala emergenza. In questo momento ci sono ancora disagi al traffico.