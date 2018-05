Incidente stradale, perde il controllo dell'auto e si schianta contro quelle parcheggiate

Nella tarda serata di ieri, alle 22 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in viale Cavallotti per un incidente stradale. Un ragazzo alla guida di una minicar ha perso il controllo terminando la corsa contro delle vetture parcheggiate. I vigili del fuoco hanno estratto il giovane dalla minicar affidandolo al personale del 118 e successivamente hanno messo in sicurezza la zona dell'incidente.

Per tutto il tempo della operazioni, il traffico è rimasto bloccato anche per consentire le operazioni di soccorso da parte degli operatori del 118.

