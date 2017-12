Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo della luce: grave un 54enne

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo dell’illuminazione. E’ quanto successo stamattina alle 10,30 in via Flaminia all’altezza del civico 57, zona Palombella. Per cause in fase di accertamento, una Dacia condotta ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo della luce, restando incastrata tra il marciapiede e il muro di un'abitazione a margine della carreggiata. A bordo c'era un uomo di 54 anni, anconetano originario del milanese. Non è in perciolo di vita, ma sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Ancona, che lo hanno trasportato in ospedale con un codice rosso.

Sul posto anche il personale medico del 118 e i vigili del fuoco dorici impegnati nel mettere in sicurezza lo scenario dell'incidente. Nessun problema per il traffico che non ha subito alcun rallentamento.

