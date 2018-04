Incidente stradale, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo

I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 17,45 circa a Jesi in via del Lavoro per un incidente stradale. Un'utilitaria con a bordo due persone ha urtato contro un palo della pubblica illuminazione andando poi a finire nel bordo del marciapiede. Le persone erano già fuori dall'auto all'arrivo della squadra dei pompieri, che hanno messo in sicurezza la macchina e tagliato il palo dell'illuminazione solo dopo l'interruzione dell'energia elettrica.