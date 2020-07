Frontale tra auto a due passi dall'ospedale, due persone trasportate al Pronto Soccorso

Schianto fra due auto a pochi metri dall’ospedale, dove poi sono finiti 2 feriti. L’incidente stradale è avvenuto stamattina in via Di Giuseppe, parallela di via Tronto, adiacente alla rotatoria dell’ingresso per l’ospedale regionale di Torrette, dove le due auto si sono scontrate frontalmente. Da una parte c’era una Volkswagen Polo rossa condotta da un 31enne anconetano che, insieme alla madre di 58 anni seduta sul sedile passeggero, era diretto verso Posatora. Dall’altra c’era una Fiat Punto blu, condotta da un indiano di 35 anni, diretto verso la struttura sanitaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Erano circa le 12,30 quando, all’altezza del circolo ricreativo di via Tronto, le due macchina sono entrate in collisione. Nessuno dei coinvolti ha riportato gravi conseguenze per fortuna, ma è stato necessario il trasporto al Pronto Soccorso per la donna di 58 anni e l’uomo di 35, la prima con un’ambulanza della Croce Rossa di Ancona e il secondo con un’ambulanza della Croce Gialla di Agugliano. ha invece rifiutato il soccorso il 31enne alla guida della Polo. Sul posto poi sono arrivate due pattuglie della polizia locale per ricostruire la dinamiche che, seppur chiara, va accertata con massima accuratezza attraverso rilievi e testimonianze.