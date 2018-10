Per evitare il frontale a due finisce contro un muro, traffico paralizzato

Incidente stradale nella mattinata, quando mancavano circa 10 minuti allo scoccare delle 7. Uno scontro, avvenuto in via Flaminia, a Palombina Nuova, nei pressi del semaforo pedonale a chiamata, in cui sono rimaste coinvolte diverse macchine, di cui una si è schiantata contro un palazzo di via Flaminia dopo aver impattato contro un’altra vettura parcheggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i vigili del fuoco, la polizia stradale di Senigallia e la ditta Corradini per la rimozione dei detriti dall’asfalto. Diversi i feriti soccorsi.

Da una prima ricostruzione il sinistro iniziale è avvenuto quando la Fiat Panda di un residente della zona, appena uscito dal cancello di casa, ha fatto per immettersi in direzione Falconara. Proprio in quel momento stava passando un Suv diretto a sud. Inevitabile l’impatto. Una terza auto, una Golf, per evitare l’incidente ha sterzato finendo contro il muro e danneggiando una quarta auto parcheggiata. Caos lungo la Statale, dove la viabilità è rimasta paralizzata fino alla stazione di Falconara proprio nell’orario di punta della mattinata.

