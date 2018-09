Auto contro moto, il centauro in ospedale: traffico bloccato

Traffico bloccato sulla Flaminia all'altezza di Palombina Vecchia attorno alle 16 di questo pomeriggio per un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una moto. Il 118 ha inviato l'ambulanza e automedica della Croce Gialla di Falconara per soccorrere il centauro, un anconetano di 30 anni, che aveva avuto la peggio. Sul posto anche due pattuglie della polizia municipale per rilevare il sinistro e per regolamentare il traffico.

Per lo svolgimento delle operazioni di soccorso è stato istituito il senso unico alternato e la viabilità ha subito code e rallentamenti. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica. A quanto sembra l'automobile, che viaggiava verso Senigallia, ha fatto per entrare in un passo carrabile sul lato monte della carreggiata diventando una barriera inevitabile per il motociclista che percorreva la strada nella direzione opposta. Le condizioni del 30enne non sono gravi. Il tratto in questione è spesso teatro di incidenti, anche se non gravi, proprio per la presenza di numerosi passi carrabili