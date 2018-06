Schianto tra auto e moto, centauro sbalzato a terra: sul posto l'eliambulanza

Incidente stradale ieri mattina lungo la statale a Marzocca, all'altezza del semaforo poco distante l'ottica 2000. Un centauro era alla guida della sua moto quando è stato centrato da un'Audi che proveniva dal senso opposto. Alla guida del motociclo un 28enne di Senigallia che è stato sbalzato per alcuni metri.

Sul posto è atterratao l'eliambulanza che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Per lui un trauma cranico e qualche escoriazione. Per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia locale per tutti i rilievi del caso.