All'incrocio si scontrano un'auto e una moto, il centauro è grave

Scontro fra auto e moto all’incrocio lungo la Strada Statale 16. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 56 anni, finito al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette in gravi condizioni, anche se, per fortuna, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto intorno alle 20,45 all’incrocio semaforico tra Stazione d’Osimo e Camerano. L’auto, condotta da un 21enne, e la moto, una Bmw di grossa cilindrata, stavano arrivando da direzioni diverse quando si sono schiantate al centro del crocevia.

Sul posto oltre ai carabinieri, anche i volontari della Croce Gialla di Camerano e l’automedica. Quest’ultima ha trasportato il 56enne in codice rosso, mentre i volontari della Gialla hanno soccorso il giovane alla guida dell’auto.