Incidente stradale, auto contro moto: centauro soccorso in eliambulanza

Paura nel pomeriggio a Bettolelle, frazione di Senigallia lungo la provinciale Arceviese. Intorno alle 15, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio per Filetto e il centauro è stato portato con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi ed è stato reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

SERVIZIO IN AGIORNAMENTO