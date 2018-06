Auto contro moto, centauro in gravi condizioni: sul posto l'eliambulanza

Incidente stradale questa mattina, intorno a mezzogiorno, a Castelplanio dove un motociclista è stato travolto da un'auto. Ancora da chiarire le cause che hanno portato allo scontro. Il centauro è stato sbalzato a terra scivolando per alcuni metri. Sul posto è atterrata l'eliambulanza che lo ha soccorso e trasportato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette dove si trova tutt'ora ricoverato.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO