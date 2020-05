Schianto drammatico tra moto e scooter fuori dalla galleria: c'è un morto

Drammatico schianto poco fa in centro ad Ancona, all’incrocio tra via Isonzo e via Giannelli, dopo, forse per una mancata precedenza, si sono schiantati uno scooter e una moto. L’anziano alla guida dello scooter ha perso la vita nell’impatto, mentre il centauro, un 46enne, è stato trasportato al Pronto Soccorso in gravi condizioni. Sul posto polizia municipale, 118, Croce Rossa e Croce Gialla.

Servizio in aggiornamento