Auto contro moto al parcheggio dell'Auchan, due ragazzi in ospedale

Tanta paura oggi pomeriggio sopra il parcheggio del centro commerciale Auchan di Ancona, dove un'auto si è scontrata con una moto. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'impatto tra i mezzi. Ad avere la peggio i due ragazzi che si trovavano in sella alla moto che sono stati sbalzati a terra. Per loro è stato necessario il trasporto in ospedale rispettivamente con un codice giallo ed uno rosso.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO