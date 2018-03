Incidente alla Baraccola, auto contro moto: ferito soccorso in eliambulanza

Incidente stradale questa mattina alla Baraccola, all'altezza del centro commerciale Auchan-Conero. Un motociclista stava percorrendo via Primo Maggio quando, per cause ancora da chiarire, è stato travolto da un'auto. Un impatto molto violento con il motociclista che è stato sbalzato per alcuni metri. Sul posto intervenuta l'eliambulanza che ha trasportato il centauro in ospedale con un codice di media gravità. Disagi al traffico con la viabilità che ha subito rallentamenti per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO