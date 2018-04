Incidente stradale, sfonda il muro di pietra e resta in bilico

I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 15:30 circa a Jesi per un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Il fatto è successo a Jesi all'incrocio tra via Verdi e via Gramsci. All'arrivo della squadra dei pompieri le persone erano già fuori dalle loro vetture e quindi si è proceduto a mettere in sicurezza gli automezzi coinvolti. In particolare la Mini ha sfondato un muretto in pietra finendo con una ruota nel vuoto, rischiando di finire nel giardino sottostante più basso di circa due metri.

