Scontro tra due auto, in ospedale finiscono 6 persone: tra cui mamma e bimba

Scontro fra auto e finiscono in ospedale 6 persone, tra cui una mamma con la sua bambina. E’ quanto accaduto stasera intorno alle 23 quando due auto si sono schiantate frontalmente lungo via Roma a Jesi. Da una parte una Volkswagen Polo con a bordo 4 persone che da Moie andavano in direzione Jesi, dall’altra una Lancia Y bianca con a bordo mamma e figlia piccola.

Non è chiaro che cosa sia successo di preciso, fatto sta che le auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto le ambulanze della Croce Verde di Jesi che ha trasportato tutti in Pronto Soccorso. Sul posto la Polizia.