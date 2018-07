Si schianta contro un'auto, tenta la fuga e rischia di investire i soccorritori

Prima finisce frontalmente contro un’altra macchina che proveniva dalla parte opposta e poi tenta di ripartire come se nulla fosse, rischiando di investire due operatori della Croce Rossa che lo stavano andando a soccorrere. Minuti di follia oggi pomeriggio sotto la galleria della variante della Strada Statale 16 che, all’altezza di Pontelungo, collega la Baraccola allo svincolo per Torrette.

Tutto è avvenuto poco dopo le 17 mentre un Suv Nissan, condotto da un anconetano di 52 anni, stava percorrendo la strada direzione nord. Stando ad una prima ricostruzione, dopo aver imboccato il tunnel, per motivi ancora in fase di accertamento ha invaso la corsia opposta colpendo frontalmente una Volkswagen Up bianca dentro la quale c’erano una 29enne e la nipotina di 12 anni. I primi ad arrivare sul posto sono stati due operatori della Croce Rossa che stavando tornando da un servizio e stavano procedendo direzione sud. Nel caos creatosi nella galleria, dove il traffico era bloccato, i due soccorritori, a piedi, hanno tentato di raggiungere il 52enne. Ma proprio quest'ultimo, all'arrivo delle divise biancorosse, ha ingranato la prima e si è ributtato sulla sua corsia. Diversi metri percorsi celermente durante i quali non ha investito i soccorritori che gli andavano in contro solo per caso. Solo un breve sprint prima di finire di nuovo sul cordolo del marciapiede opposto e incastrarsi nuovamente contro il muro della galleria.

Alla fine è arrivata un’altra ambulanza della Croce Rossa di Ancona, insieme all’automedica, i carabinieri e la Polizia Municipale. Tutti e 3 (l'uomo e le due ferite di 29 e 12 anni) sono finiti all’ospedale in codice giallo. Per fortuna, nessuno dei 3 è grave e in pericolo di vita. Notevoli i disagi al traffico per consentire anche l’intervento dei vigili del fuoco. Per bloccare l’afflusso di auto proveniente da nord a sud, gli agenti della Municipale hanno anche bloccato la corsia di immissione da Torrette alla Statale direzione sud.