Investe un pedone poi fugge, caccia al pirata: ma il consigliere regionale vede tutto

E’ stato proprio il consigliere regionale della Lega Sandro Zaffiri, prima a soccorrere la vittima e poi a dare informazioni utili agli agenti della sezione giudiziaria della Polizia Municipale che, in queste ore, danno la caccia ad un anconetano di mezza età, autore dell’incidente stradale di stamattina. E’ successo tutto in piazzale Loreto dove una macchina ha investito un pedone. Erano circa le 9,30 quando l’anconetano stava facendo manovra nella piazza ed è in quella circostanza che ha investito in retromarcia un anziano, finito a terra dolorante. In un primo momento l’investitore si è fermato, mentre il consigliere Zaffiri, che nel frattempo aveva assistito alla scena, gli intimava di non spostare la macchina. Intorno al ferito, che comunque non é grave né in pericolo di vita, si è creato un capannello di persone.

Zaffiri ha visto tutto. Prima ha visto l’automobilista spostare la machina e poi si è accorto i come si fosse dato alla fuga e ha chiamato i vigili urbani. E’ successo tutto nei minuti in cui è arrivata l’ambulanza per soccorrere l’anziano investito. Ed è in quel momento che l’auto dell’anconetano è sparita, forse approfittando del momento in cui i passanti seguivano le operazioni di soccorso degli operatori del 118. Fatto sta che il consigliere regionale della Lega è sempre stato presente e ha testimoniato, aiutando le indagini degli inquirenti della Municipale dorica, che ora danno la caccia all’anconetano, che sarebbe dovuto rimanere lì fino all’arrivo delle divise.