Incidente stradale, schianto all'incrocio e un'auto si ribalta: due feriti

Schianto fra due auto all’incrocio tra via Conca e la Strada Flaminia, in ospedale finiscono due persone. E’ quanto accaduto stasera intorno alle 20 quando è avvenuto un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto: una Citroen C1 bianca condotta da una ragazza e una Mitsubishi Colt nera a bordo della quale c’era una donna di 45 anni di San Marcello e un uomo di 49 di Jesi. Sono stati proprio questi ultimi a rimanere feriti, subito trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dall’ambulanza della Croce Gialla di Ancona.

La coppia ha avuto la peggio anche perché dopo il sinistro, l’auto è finita su uno spartitraffico di cemento per poi ribaltarsi lungo l’asse stradale. Molta paura per i due jesini soccorsi anche dai vigili del fuoco di Ancona e dagli agenti di Polizia delle squadre Volanti. Sono stati proprio questi a lavorare per ripristinare il traffico quasi bloccato ed effettuare i primi rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione la Citroen C1 è arrivata all’incrocio dopo aver disceso via Conca, posizionandosi per svoltare verso Falconara. Proprio da nord stava arrivando l’auto con la coppia di jesini diretta verso Ancona. La loro auto ha prima impattato contro il lato sinistro della Citroen, poi è sbalzata verso il mare, finendo sullo spartitraffico di cemento dove c’era un cartello stradale che, con ogni probabilità, ha fatto da perno e la macchina si è ribaltata almeno una volta, rimanendo su un lato.

Non rilevanti i problemi al traffico che ha subito un leggero rallentamento. Unico disagio per le auto provenienti da nord e dirette ad Ancona, costrette a deviare per Torrette. Sul posto anche la Polizia Stradale.