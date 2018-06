Scontro fra auto all'incrocio, un ferito in ospedale

Alle ore 13,50 vigili del fuoco sono intervenuti a Osimo in via Recanati incrocio via Cecconi per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente all’incrocio. Un conducente è stato trasportato dal personale del 118 al Pronto Soccorso di Osimo per accertamenti, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente.