Va a sbattere contro un'altra auto e finisce contro un muro: due feriti

Incidente stradale questa mattina all'incrocio tra via Perugino e via Piero della Francesca. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. L'autista al volante di uno dei due mezzi ha perso il controllo ed è finito contro il muro di cinta di un edificio.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi. I due automobilisti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale per accertamenti.