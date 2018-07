Carambola a tre sulla via del mare, tamponamento e frontale: 8 feriti

Uno schianto che ha coinvolto tre autovetture si è verificato attorno alle 18 di oggi, lungo via della Bruciata nel territorio del Comune di Trecastelli. Il tutto è avvenuto quando una Zafira, che viaggiava verso Senigallia, arrivata all'altezza di un incrocio, ha rallentato perché l'auto che aveva davanti stava rallentando per girare a sinistra. La Zafira è stata tamponata dalla Golf che arrivava da dietro. L'urto è stato talmente forte che la seconda auto è finita sulla corsia opposta andando in frontale con una Citroen che non è riuscita a evitare l'impatto.

Immediati e massicci i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono arrivate l'automedica e l'infermieristica di Senigallia, la Croce Rossa e, da Torrette, è stata fatta alzare in volo anche l'eliambulanza. Per chiarire le dimaniche del sinistro c'era una pattuglia dei carabinieri. Il bilancio è di 8 feriti. Uno di loro, apparso più grave ma comunque cosciente e non in pericolo di vita, è stato portato in eliambulanza a Torrette. Tutti gli altri sono andati al pronto soccorso della Spiaggia di Velluto.