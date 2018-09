Sbanda e finisce fuori strada, l'auto sradica il guardrail come una scatoletta

L’auto perde aderenza alla strada e finisce contro il guardrail, ma con un’insolita conseguenza. L’auto ha sradicato la lastra di metallo come fosse una scatoletta di latta. Uno scenario spaventoso per i passanti, che hanno temuto il peggio dato l’immagine dell’auto dilaniata. Ma per fortuna nessuna conseguenza per i passeggeri, scesi dal mezzo illesi. Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio lungo la Direttissima del Conero poco dopo la rotatoria successiva al distributore di benzina vicino all'incrocio con la strada degli angeli.