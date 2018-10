Perde il controllo dell'auto e si schianta, donna in ospedale e traffico in tilt

Guidava la sua Lancia Ypsilon in direzione della Baraccola quando ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro il guardrail dell’Asse. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio quando la 34enne foggiana alla guida è rimasta ferita, seppure in condizioni non gravi. A soccorrerla i volontari della Croce Gialla di Camerano. Auto distrutta e traffico che ha subito pesanti rallentamenti.

La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio della Polizia Municipale che è arrivata sul posto per i rilevamenti. Lo schianto è avvenuto all’altezza dello svincolo Brecce Bianche, la ragazza è stata soccorsa dai medici del 118 e trasportata in ospedale. L’auto, distrutta nella parte anteriore, ha colpito il guardrail esterno della carreggiata per poi restare intraversata rallentando la circolazione.